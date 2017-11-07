طرد بريدي يثير ذعرًا بالبرلمان الأسكتلندي

إدنبرة(صدى):

أعلنت شرطة أسكتاندا اليوم الثلاثاء، إنه تم إخلاء مبنى البرلمان بعد العثور على طرد مريب قال مصدر إنه يحوي مسحوقا أبيض أُرسل إلى أحد نواب حزب المحافظين في البرلمان.

وتم اكتشاف أحد المظروفات عندما فتحه باحث في الطابق الأول، في حين لوحظ تشابه الخط على المظروفين الآخرين.

وقال المتحدث باسم البرلمان إن الواقعة انتهت، مضيفا ” مبنى البرلمان مفتوح الآن وبإمكان الأعضاء والعاملين العودة لمكاتبهم ” .

وذكرت الشرطة في بيان ” استجابت الشرطة في إدنبره لاستدعاء من البرلمان الأسكتلندي حوالي الساعة 11:35 صباحا يوم الثلاثاء السابع من نوفمبر بعد اكتشاف طرد مريب ” .

وتابعت ” أخلي المبنى كإجراء وقائي ” .