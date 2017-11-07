قوات التحالف تستهدف رئيس المجلس السياسي للانقلابيين بحجة

فهمي محمد(صدى):

استهدفت طائرات التحالف العربي اليوم الثلاثاء، معسكرا تدريبيا لميليشيات الحوثي في قرية حضن التابعة لمديرية ألفح اليمن بمحافظة حجة، وذلك بالتزامن مع قصف مبنى في منطقة هران قتل فيه نحو 17 قياديا حوثيا كانوا مجتمعين.

وأكد عدد من المصادر الصحفية، أن الطائرات استهدفت اجتماعا لقيادات كبيرة من الميليشيات يعتقد أن رئيس ما يسمى ” المجلس السياسي ” للانقلابيين صالح الصماد؛ والذي يأتي في المرتبة الثانية بعد زعيم التمرد عبد الملك الحوثي في القائمة، وكان متواجدا في الاجتماع.

وكان الصماد، قد غادر محافظة الحديدة يوم الاثنين الماضي، إلى محافظة حجة يرافقه وزير الدفاع في حكومة الانقلابيين اللواء محمد العاطفي، وذلك بعد يوم واحد من إعلان التحالف العربي مكافآت مالية لمن يدلي بمعلومات عن قائمة من أربعين قياديا حوثيا مطلوبين بتهمة الإرهاب.