آبل تغري المستخدمين الجدد بخصومات على تطبيقاتها

متابعات(صدى):

أغرت شركة آبل المشتركين الجدد لتطبيقاتها، بخصومات على سعر التطبيق عند الانضمام لأول مرة.

ويمكن للمطورين حاليا جعل تطبيقهم مدفوعاً سواء باشتراك ضمن التطبيق أو بشرائه، أو مجانياً بتحميله من المتجر.

وستقدم آبل للمطورين حالة وسط بين التطبيق المجاني أو الاشتراك الكامل وهو خصم لأول مرة يهدف لتشجيع المشتركين الانضمام والحصول على اشتراك بسعر معقول أكثر للتعرف على التطبيق وخدمته وتجربته قبل التضحية برسوم اشتراك كاملة أكبر.

وكانت آبل قد أجرت تغييرا مهما مؤخراً حيث خفضت نسبة اقتطاعها من الاشتراكات التي تدفع ضمن التطبيق لتكون 15% بدلاً من 30% وذلك لتشجيع المطورين لتبني نهج الاشتراكات المدفوعة بدلاً من بيع التطبيق نفسه.