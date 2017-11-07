وكيل مصطفى فتحي يحسم مصير اللاعب مع نادي التعاون

نواف السالم(صدى):

نفى أحمد يحيى، وكيل أعمال مصطفى فتحي، لاعب نادي التعاون، ما تردد عن عودة اللاعب لنادي الزمالك المصري، في يناير المقبل، مؤكدا أن التعاون لا يفكر في الاستغناء عن فتحي؛ بسبب إصاباته في الفترة الأخيرة.

وأشار وكيل اللاعب إلى أن فتحي متمسك بالبقاء في التعاون، ولا يفكر في العودة للزمالك، ومستمر مع ناديه حتى نهاية إعارته، بنهاية الموسم الجاري.

وفي سياق آخر، أكد الصربي نيبوشا، المدير الفني لنادي الزمالك المصري، أنه لا نية للجهاز الفني، برحيل اللاعب في يناير المقبل ” .

وأضاف: ” معروف يقدم مستوًى مميزًا مع الفريق، في الفترة الأخيرة، والجهاز الفني سعيد بما يقدمه مؤخرًا، وسيكون أساسيًا في الفترة المقبلة، ولن يرحل ” .