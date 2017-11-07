” الزكاة ” تدعو ممثلي المنشآت في القصيم لحضور ورشة عمل حول ” القيمة المضافة “

سعيد العجل(صدى):

في إطار استعدادها لإطلاق ضريبة القيمة المضافة بدايةً من 1يناير 2018م، وبهدف تسهيل امتثال المنشآت لمتطلبات الضريبة، تنظم الهيئة العامة للزكاة والدخل بالتعاون مع الغرفة التجارية الصناعية في القصيم ورشة عمل حول ضريبة القيمة المضافة، وذلك يوم الإثنين ١٣ نوفمبر ٢٠١٧م، الموافق ٢٤ صفر ١٤٣٩ هـ، بمقر غرفة القصيم.

وتأتي ورشة العمل هذه في إطار سلسلة من الفعاليات التي تنظمها الهيئة منذ شهر سبتمبر في عدة مدن سعودية بهدف رفع جاهزية المنشآت وضمان فهمها لضريبة القيمة المضافة والخطوات المطلوبة لعملية الاستعداد.

ودعت الهيئة ممثلي المنشآت التجارية في محافظات منطقة القصيم بضرورة التسجيل لحضور الورشة من خلال الرابط التالي: https://goo.gl/yANJjc .

والجدير بالذكر أن الهيئة استحدثت موقع ضريبة القيمة المضافة VAT.GOV.SA، والذي يتميز بتوفيره مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعاً داعم‍اً للمنشآت لتحقيق جاهزيتها، إلى جانب المواد المرئية الإرشادية، وكافة المعلومات التي تشمل جوانب عملية التسجيل والاستعداد لتطبيق الضريبة.