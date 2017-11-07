أمير مكة يعزي القيادة في وفاة الأمير منصور بن مقرن ومرافقيه

نايف السالم(صدى):

رفع صاحب الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة باسمه ونيابة عن أهالي المنطقة العزاء لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله-.

وقال أمير منطقة مكة المكرمة في برقية خطية ” سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله ببالغ الحزن والأسى أرفع لمقامكم الكريم باسمي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة صادق التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – إثر تحطم الطائرة المروحية التي تقلّه ومرافقيه، سائلين الله عز وجل أن يتغمد الفقيد ومرافقيه بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يُلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء ” .

وبعث الأمير خالد الفيصل برقية عزاء مماثلة لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز قال فيها : ” ببالغ الحزن والأسى أرفع لسموكم الكريم بإسمي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة صادق التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير – يرحمه الله – إثر تحطم الطائرة المروحية التي تقلّه ومرافقيه، سائلين الله – عز وجل – أن يتغمد الفقيد ومرافقيه بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته وأن يُلهم أهلهم وذويهم جميل الصبر وحسن العزاء.

كما بعث سموه برقية عزاء لصاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود قائلاً: ببالغ الحزن والأسى أرفع لسموكم الكريم بإسمي ونيابة عن أهالي منطقة مكة المكرمة صادق التعازي والمواساة في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة عسير – يرحمه الله – إثر تحطم الطائرة المروحية التي تقلّه ومرافقيه، سائلين الله – عز وجل – أن يتغمد الفقيد ومرافقيه بواسع رحمته ورضوانه وأن يسكنهم فسيح جناته، ولسموكم الكريم الصبر وحسن العزاء.