” مكافحة الجريمة ” توصي ببرامج في الحملات الامنية الميدانية

سعيد العجل(صدى):

عقد مركز أبحاث مكافحة الجريمة بوزارة الداخلية ممثلاً في إدارة العلاقات العلميـــــة ورشة عمل بعنوان ” الحملات الأمنية الميدانية وأثرها على حركة الجريمة ” من إعداد الأستاذ/ سلطان العيسى والأستاذ/محمد الحوتان وذلك يوم امس الاثنين في مقر نادي ضباط قوى الأمن بالرياض.

وهدفت الورشة إلى تقديم المقترحات والتوصيات التي من شانها ان تساعد على وضع برامج نوعية امنية وعلمية متكاملة.

وقد تم افتتاح الورشة من قبل مدير إدارة الدراسات والبحوث الدكتور/ ماجد بن سعيد الرويبخ وبحضور ومشـاركة العديد من الجـهـات و القطاعات المعنية بموضوع الورشة ممثلة في (وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ،وزارة الثقافة والاعلام ،إمارة منطقة الرياض ،إمارة منطقة مكة المكرمة،إمارة المنطقة الشرقية،وكالة الوزارة للشئون الأمنية،وكالة الوزارة للشئون الأفواج،الإدارة العامة للشئون الوافدين ،شئون العمليات،جهاز أمن الدولة ” المباحث العامة ” ،الأمن العام ،المديرية العامة للجوازات،المديرية العامة لمكافحة المخدرات،المديرية العامة للحرس الحدود،المديرية العامة للسجون،الإدارة العامة للمجاهدين.)

كما شارك في الورشة عدد من الأساتذة والباحثين المختصين ، ومديروا الإدارات بالمركز، وقد خرجت الورشة بعدد من التوصيات العملية التي يؤمل أن تساعد الحملات الأمنية في أداء مهامها مستقبلاً.