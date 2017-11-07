بالفيديو.. شاب كاد يفقد حياته ثمنا لثقته الزائدة

متابعات(صدى):

تعرض شاب الموت المحقق، وكاد أن يخسر حياته، خلال محاولته الاستعراض أمام أصدقائه، حيث أغلق باب السيارة على رأسه لولا تدخل زملائه.

كان صاحب السيارة حاول أن يثبت قدراتها أمام الكاميرات، بفتح الباب الكبير المزلاق يسارًا، ليضع رأسا بين القائم والباب، خاصة وأن الأخير بدأ فعليًا في التحرك لإغلاق السيارة تمامًا.

وراهن قائد السيارة على قدراتها وذكائها الصناعي، والذي سيمكنها من الوقوف قبل الضغط على رأسه، إلا أن الباب استمر في طريقه دون توقف، الأمر الذي كاد أن يقضي على حياة المغامر.