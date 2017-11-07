سيف بن زايد يصل الرياض لتقديم واجب العزاء في وفاة الأمير منصور بن مقرن

عادل الحربي(صدى):

وصل اليوم الثلاثاء، سمو الشيخ الفريق سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، إلى الرياض، لتقديم واجب العزاء في وفاة صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة عسير – رحمه الله – .

وكان في استقبالهما في مطار قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض، وسفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى المملكة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان، وقائد قاعدة الملك سلمان الجوية بالقطاع الأوسط اللواء الطيار ركن صالح بن عبدالله بن طالب، ومندوب عن المراسم الملكية.