السجون تكشف ملابسات فيديو سجين الليث

نايف السالم(صدى):

كشفت المديرية العامة للسجون، عن حقيقة الفيديو المتداول لأحد السجناء، وهو يتظلم من أسباب توقيفه، موضحة أنه يعود لمواطن موقوف بسجن محافظة الليث التابعة لمنطقة مكة المكرمة، منذ تاريخ ١٤٣٨/٦/٢٣ على أثر اتهامه في قضية تهديد بالسلاح.

وأوضحت إدارة العلاقات والإعلام بالمديرية العامة للسجون، أن قضيته منظورة لدى قاضي محكمة الليث، مشيرة إلى أنه تم تمكين النزيل من حضور جميع الجلسات المقررة شرعا للنظر في قضيته.

وأكدت السجون أن القضايا أحيلت جميعها للمحكمة الشرعية المختصة، ويجري متابعتها والتعقيب عليها من قبل إدارة السجن بصفة مستمرة حسب التعليمات.