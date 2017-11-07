التعليم تطلق مسلسل لتعزيز القيم الدينية والوطنية

علي القحطاني(صدى):

أطلقت وزارة التعليم مسلسلاً تربوياً هادفاً بعنوان ” فواز ونورة ” ، المكون من حلقات قصيرة؛ لغرس المبادئ والقيم الإسلامية والوطنية وتعزيزها لدى الطلاب والطالبات، وذلك بالتعاون مع شركة تطوير للخدمات التعليمية.

يذكر أن العمل قد نفذه فريق من الخبراء التربويين وخبراء المحتوى، وتم التركيز على أكثر من 60 مفهوماً من المفاهيم الحميدة التي تكررت في المناهج وتمثل قيمنا الدينية والهوية الوطنية مثل: (الصدق، والأمانة، والإحسان، والإخلاص،.. وغيرها)، ثم العمل على إعداد سيناريو خاص بكل مفهوم، وتصميم شخصيات كرتونية جذابة تحاكي أفراد الأسرة الواحدة والأسرة الكبيرة من خلال الجد والجدة، وكذلك الجيران والمدرسة والحي.

وأعدت حلقات المسلسل، باحترافية وجودة عالية لجذب طلاب وطالبات مراحل التعليم العام، وعرضها بشكل دائم ومجاني عبر واجهة بوابة التعليم الوطنية ” عين ” أو الضغط على الرابط التالي (هنـــــــــــــــا).