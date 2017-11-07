بالفيديو والصور.. إصابة مواطن وطفلته ومقيمين إثر سقوط مقذوفات حوثية بنجران

راشد آل شريه(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٨/ ٢/ ١٤٣٩هـ بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على أحياء سكنية بمدينة نجران ، مما نتج عنه إصابة مواطن وطفلته ومقيمين اثنين من الجنسية الهندية ، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.

وأفاد أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.