بالفيديو والصور.. إصابة مواطن وطفلته ومقيمين إثر سقوط مقذوفات حوثية بنجران
أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٨/ ٢/ ١٤٣٩هـ بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على أحياء سكنية بمدينة نجران ، مما نتج عنه إصابة مواطن وطفلته ومقيمين اثنين من الجنسية الهندية ، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأفاد أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.
شاهد.. استمرار ميليشيا الحوثي في استهداف الأحياء السكنية بـ #نجران.. فيديو يوضح آثار سقوط مقذوف على أحد المنازل اليوم ولم تسجل اصابات بشرية. pic.twitter.com/sDJFzRFdD0
— نجران اليوم (@NajranToday) November 7, 2017
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37468 ] نشر منذ 40 دقيقة
الله يشفيهم منما اصبهم عاجلاً غير آجل ,, آمين ,,