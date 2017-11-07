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  • نشر : منذ 46 دقيقة
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بالفيديو والصور.. إصابة مواطن وطفلته ومقيمين إثر سقوط مقذوفات حوثية بنجران

بالفيديو والصور.. إصابة مواطن وطفلته ومقيمين إثر سقوط مقذوفات حوثية بنجران
راشد آل شريه(صدى):

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة نجران النقيب عبدالخالق علي القحطاني أن رجال الدفاع المدني باشروا مساء اليوم الثلاثاء الموافق ١٨/ ٢/ ١٤٣٩هـ بلاغاً عن سقوط شظايا مقذوفات عسكرية أطلقتها عناصر حوثية من داخل الأراضي اليمنية على أحياء سكنية بمدينة نجران ، مما نتج عنه إصابة مواطن وطفلته ومقيمين اثنين من الجنسية الهندية ، حيث تم نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وأفاد أن الجهات المعنية باشرت تنفيذ الإجراءات المعتمدة في مثل هذه الحالات.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 37468 ] نشر منذ 40 دقيقة

الله يشفيهم منما اصبهم عاجلاً غير آجل ,, آمين ,,

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