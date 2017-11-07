الخطوط السعودية توضح عدم ايقاف رحلات موريشيوس

سعيد العجل(صدى):

الى جميع ضيوفنا الكرام والحاجزين على رحلات الخطوط السعودية الى موريشيوس، نحيطكم علماً أن رحلات الخطوط السعودية الى موريشيوس لم تتوقف ولا يزال عدد كبير من ضيوفنا مستمرين في السفر الى موريشيوس حيث ان موريشيوس لم تتأثر بمرض الطاعون الذي أصاب جزيرة مدغشقر وهذا حسب تأكيدات وزارة الصحة السعودية ومنظمة الصحة العالمية (WHO) وسفارة موريشيوس في الرياض.

كما نود أن نلفت انتباه ضيوفنا الأعزاء أنه في حالة رغبتهم الانتقال من موريشيوس الى مدغشقر فعليهم اتباع نصائح منظمة الصحة العالمية في الرابط أدناه لتفادي احتمال الإصابة بالمرض.

مع تمنياتنا لكم سفراً سعيداً على متن رحلات الخطوط السعودية.