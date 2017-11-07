أمير عسير معزياً: فقدت أخي وعضيدي الأمير منصور وزملائي

محمد بن طحيطح (صدى):

قدم أمير منطقة عسير الأمير فيصل بن خالد بن عبدالعزيز، آحر تعازيه لخادم الحرمين الشريفين وللشعب السعودي بوفاة الأمير منصور بن مقرن وزملائه في حادث الطائرة الأليم، وأعرب عن بالغ حزنه لفقدانه الأمير منصور، داعيًا له بواسع الرحمة والغفران.

وقال أمير عسير عبر حسابة علي موقع التواصل الاجتماعي ” إنستجرام ” : ” فقدت أخي وعضيدي صاحب السمو الملكي الأمير منصور بن مقرن بن عبدالعزيز الذي أنجز الكثير من المهام في وقت وجيز، ونجح بكل كفاءة واقتدار في كل ماأسند إليه من أعمال ، وحتى لقي ربه وهو عائد من مهمة عمل لخدمة الوطن والمواطن ” .

وتابع: ” وكذلك فقدت الزملاء مسؤولي المنطقة الذين سخروا وقتهم في سبيل تحقيق تطلعات وآمال الحكومة الرشيدة ، والعمل على مايخدم أمن الوطن وتنمية المواطن في المواقع التي أداروها وعملوا فيها وسجلوا خلالها العديد من النجاحات والإنجازات التي ستبقى شاهدة وعالقة في أذهان المنصفين ” .