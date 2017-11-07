بالصور.. أمن شقراء يضبط وافدين يروجون لحومًا وأسماكًا فاسدة

حمود العنزي(صدى):

نجح رجال الأمن في محافظة شقراء، في القبض على عمالة وافدة تقوم بنقل لحوم وأسماك فاسدة ومجهولة المصدر تنبعث منها روائح كريهة ، وبيعها على المطاعم في المحافظة بعد إعدادها في بيت قديم بشكل يفتقر لوسائل الصحة والسلامة.

وترجع أحداث الواقعة، أنه عند قيام أحد رجال الدوريات الأمنية في شقراء بعمله، شك في سيارة تتجول في ساعات الصباح الأولى في أحد الطرقات ويقودها وافدون من جنسية آسيوية ، مما حدا به لاستيقافها وتفتيشها ليعثر بداخلها على لحوم وأسماك فاسدة ومجهولة المصدر ، وعلى الفور تواصل مع البلدية .

ووبعد حضور البلدية توجه الجميع لمكان إعداد هذه اللحوم، وتبين أنه عبارة عن بيت شعبي قديم في حي الروضة، يفتقر لأدنى وسائل الصحة والسلامة، كما عثر في البيت على خلطات وأكلات مجهولة المصدر ذات رائحة كريهة وتحوم حولها الحشرات.

وأقر الوافدون بقيامهم بتوزيع تلك اللحوم على أحد المطاعم في المحافظة مما جعل بالبلدية تغلق المطعم وإصدار غرامة مالية بالحد الأعلى.