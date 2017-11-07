القبض علي لص الساعات المقلدة في حفر الباطن

خالد الضبيبي(صدى):

نجحت شرطة محافظة حفر الباطن، في القبض علي وافد عربي محتال أوهم المواطنين في بيع ساعات مقلدة موهماً إياهم بأنها الأصلية ذات العلامات التجارية الفاخرة.

وأوضح الناطق الإعلامي لشرطة المنطقة الشرقية، أن شرطة محافظة حفر الباطن تلقت عدداً من البلاغات من قبل مواطنين عن تعرضهم للنصب والاحتيال من قبل شخص مجهول من جنسية عربية بعد عرضه عليهم ساعات للبيع مقابل مبالغ عالية الثمن موهماً إياهم أنها من العلامات التجارية الفاخرة فيما يكتشفون بعد شرائها أنها مقلدة ولا تتجاوز قيمتها المائة ريال .

وأسفرت المتابعة الأمنية في الكشف عن هوية الجاني والقبض عليه حيث تبين أنه وافد عربي في العقد الرابع من العمر ، وتم إحالته وأوراق القضايا المتورط بارتكابها لفرع النيابة العامة بالمحافظة .