تجميد 1200 حساب مصرفي للموقوفين في قضايا الفساد

نايف السالم(صدى):

أفادت مصادر مصرفية اليوم الثلاثاء، أن بنوك المملكة جمدت أكثر من 1200 حساب مصرفي لأفراد وشركات في المملكة؛ مرتبطة بالشخصيات التي تم توقيفها على ذمة قضايا فساد وغسل أموال، مشيرًا أن هذا الرقم في ازدياد ضمن الإجراءات المتبعة بحسب رويترز.

وكان خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد أمر بتشكيل لجنة عليا لحصر قضايا الفساد والتعدي على المال العام برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

وباشرت اللجنة مهامها وتم توقيف العديد من الشخصيات بينهم أمراء ووزراء سابقون ورجال أعمال.