الجوازات تعلن آلية تحصيل المقابل المالي للمرافقين والتابعين للعاملين الوافدين

علي القحطاني(صدى):

أعلنت اليوم الثلاثاء، المديرية العامة للجوازات؛ الآلية التي سيتم من خلالها استحصال رسوم المرافقين والتابعين للوافدين العاملين في القطاع الخاص، مقدماً وبشكل سنوي.

وأوضحت الجوازات، أنه وفقاً لقرار مجلس الوزراء المعمول به ابتداءً من 1 يوليو الماضي، سيتم استحصال المقابل المالي عند إصدار أو تجديد هوية مقيم، وعند إصدار تأشيرة خروج وعودة، حيث يتم في كلتا الحالتين تسديد الرسوم المقررة نظاماً للخدمة المطلوبة، وسداد المقابل المالي عن كل مرافق أو تابع للعامل الوافد حسب مدة صلاحية ” هوية مقيم ” مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء.

كما يتم استحصال الرسوم عند إصدار تأشيرة خروج نهائي، حيث يسدد العامل الوافد المقابل المالي المستحق عليه ابتداءً من تاريخ تطبيق القرار وحتى تاريخ طلب تنفيذ خدمة إصدار تأشيرة الخروج النهائي مع مراعاة تداخل مدة سريانها مع التواريخ الواردة في قرار مجلس الوزراء.

وفي حال تجاوزت مدة صلاحية سريان تأشيرة الخروج النهائي، صلاحية سريان هوية مقيم، تُضاف مدة صلاحية التأشيرة للمدة المستحقة لسداد المقابل المالي.

وكان القرار قد نص على فرض 100 ريال شهرياً على المرافق أو التابع اعتباراً من يوليو 2017، و200 ريال شهرياً ابتداء من يوليو 2018، و300 ريال شهرياً ابتداءً من يوليو 2019، و400 ريال شهرياً ابتداءً من يوليو 2020.