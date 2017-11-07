بالفيديو والصور.. أداء الصلاة على الأمير منصور وتشييع جنازته

محمد بن طحيطح(صدى):

ودع اليوم الثلاثاء، المئات من المصلين نائب أمير منطقة عسير منصور بن مقرن، عقب أداء صلاة الجنازة في جامع الإمام تركي بن عبدالله الكبير.

تقدم المصلون، والد الفقيد، الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وكذلك الأمير محمد بن نايف، وأمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل، وعدد كبير من الأمراء والمسؤولين، الجنازة.

يُذكر أن الأمير منصور بن مقرن توفي في حادث تحطم طائرة مروحية كانت تقله برفقة عدد من المسؤولين، بينهم محافظ محايل عسير.