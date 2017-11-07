إنطلاق 6 موديلات جديدة من جاجوار بمعرض دبي للسيارات

ابوظبي(صدى):

كشفت شركة جاجوار عن قيامها بالمشاركة في معرض دبي الدولي للسيارات بست موديلات جديدة تطرحها لأول مرة في المنطقة ليعتبر المعرض بالنسبة لهذه الشركة أكبر مشاركة لها ومن أهم هذه السيارات الجديدة موديل XF Sport break وهي سيارة بمحرك 1.7 لتر تتمتع بمزايا رياضية خاصة وسعة تخزين خلفية كبيرة. كما تطرح الشركة كذلك موديل XE SV Project 8 المميز السيدان الذي سيصنع منه 300 نسخة .

أما موديل XJR 575 فيعتبر من السيارات عالية الأادء ويولد قوة تبلغ 575 حصان مع امكانية تسارع في خلال 4.4 ثوان فقط كما تتمتع السيارة بمحرك 5 لتر من 8 أسطوانات. أما موديل جاجوار F-TYPE بمحرك رباعي الأسطوانات فيأتي بمحرك 3 لتر من 6 أسطوانات كما ستأتي بموديل آخر بشاحن توربيني مرتبط بمحرك 2 لتر بقوة 300 حصان وقدرة على التسارع في 5.7 ثانية وسرعة قصوى 250 كمساعة.

أما جاجوار I-TYPE فهي سيارة سباقية كهربائية تتواجد في سباقات الفورمولا E أما الموديل السادس من جاجوار فلم تعلن عنه الشركة لزيادة مستوى التشويق فيما تقدمه.