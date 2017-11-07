عيادات التخصصي بأبها تخصص 8 استشاريين لخدمة مرضى السكر والسمنة بعسير

أبها(صدى):

بحضور مدير عام مجمع عيادات التخصصي بابها الدكتور حسين الوادعي والمدير التنفيذي الدكتور مانع المونس تم افتتاح عيادة السكري والسمنة بالمجمع امس الاول والتي تعد من احدث العيادات بالمنطقة حيث تم تخصيص 8 استشاريين متخصصين لخدمة المرضى والمريضات الذي يعانون من امراض السكري والسمنة .

وتم اقامة حفل بهذه المناسبة حضرة عدد من الاطباء والمسؤولين وتم من خلاله تدشين العيادة التي جهزت باحدث الاجهزة والخدمات المطورة والحديثة واشتملت العيادة على عيادات متخصصة للسكري والسمنة وقسم مخصص للعيون وقسم للقدم السكري وايضا للتغذية العلاجية يداوم فيها استشاريين سعوديين من المتخصصين في ذلك.

واكد الدكتور مانع الوادعي المدير التنفيذي ان هذه الخطوة تأتي ضمن خطط المجمع للسعى الى خدمة المرضى من وصولة الى المجمع وحتى مغادرته الصيدلية في كل الخدمات وباسعار مناسبة وخدمات متطورة ومنوعة تكفل تقديم الخدمة في موقع واحد وعلى يد متخصصين لاحتواء حالة المريض من كل المجالات الصحية التي تخص حالته .

واضاف ان الخطط متواصلة لفتح وتطوير عيادات المستشفى وياتي ذلك باشراف وتوجيه ومتابعة دؤوبة من المدير العام الدكتور حسين الوادعي الذي وضع من خدم المريض شعار اول في سبيل تقديم خدمات مريحة للمريض تقوم على الجودة والتطور.