مصدر: مباريات الهلال سيخوضها على أرضه عدا لقاء النصر

نواف السالم(صدى):

أفاد مصدر مطلع، أن جميع مباريات الهلال المقررة على أرضه سيخوضها على أرض ملعبه الجديد عدا مباراة النصر في الدور الثاني، ويأتي ذلك وفق جدول المسابقة المعتمد من لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي.

من المنتظر أن يعلن نادي الهلال خوض فريقه أول مباراة على ستاد جامعة الملك سعود أمام الأهلي لحساب الجولة الـ 12 من الدوري السعودي للمحترفين، حيث يعكف مع شركة ” صلة الرياضية ” شريكه الاستراتيجي والمسوق الحصري على إنهاء بعض الالتزامات قبل إبلاغ الهيئة العامة للرياضة بالموعد لتحديد موعد الزيارة.