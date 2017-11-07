اتحاد الكرة يعلن موعد عقد جمعيته العمومية غير العادية

طلال الغامدي(صدى):

أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم، موعد عقد جمعيته العمومية غير العادية يوم الخميس الموافق السابع من شهر ديسمبر المقبل، والتي سيكون مقرها مدينة الرياض.

وستناقش الجمعية العمومية عدداً من الملفات الهامة يأتي في مقدمتها ، انضمام ثلاثة أعضاء جدد كمديرين تنفيذيين لمجلس إدارة الاتحاد باختيار من رئيس الاتحاد، وهم الدكتور خالد بانصر وسامي الجابر وعمر باخشوين.

كذلك ستناقش الجمعية العمومية اعتماد اللوائح المعدلة لاتحاد الكرة، التي بدأ العمل بها من مطلع الموسم الحالي.

الجمعية العمومية لاتحاد الكرة وتتألف من 47 عضواً، وهم 14 نادياً من أندية دوري المحترفين السعودي، وأول عشرة أندية من دوري الدرجة الأولى السعودي في الموسم الماضي، كذلك الأندية أصحاب المراكز التسعة الأولى من دوري الدرجة الثانية في الموسم الماضي، بالإضافة إلى أندية دورة الصعود الثمانية للعام الماضي لأندية الدرجة الثالثة المؤهلة لدوري الدرجة الثانية، بالإضافة إلى خمسة أعضاء من الجمعية العمومية من منسوبي اللجنة الأولمبية العربية السعودية، ويضاف عليهم مدير رابطة دوري المحترفين التنفيذي.