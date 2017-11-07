بر المظيلف تطلق وقفا لرعاية 4990 فقير ومحتاج

نايف السالم(صدى):

أطلقت جمعية البر الخيرية بالمظيلف وقفها الخيري الاكبر في تاريخها تحت شعار ( الأم نهر العطاء ) وذلك في اطار سعيها لتحقيق الاستدامة المالية وضمان الاستمرارية لمشاريعها التي تقدمها لمستفيديها من ابناء مركز المظيلف الواقع جنوب منطقة مكة المكرمة.

وتطمح بر المظيلف من خلال هذا الوقف الذي تصل تكلفته الى ٢٥ مليون الى تغطية جزء من ميزانية تنفيذ مشاريع وبرامج الجمعيه الرعوية والتنموية والتي يستفيد منها ٤٩٩٠ شخص

يمثلون ١٢٢٨ أسره .

وأكدت ادارة الجمعية أن هذا الوقف سيضمن للجمعية استمرارية تلك البرامج والانشطه والمشاريع بما يخدم ويحقق افضل خدمة لمستفيديها من جميع الفئات .