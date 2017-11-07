” البيئة ” تسمح لأصحاب المزارع بالتحول إلى الاستثمار الصناعي

علي العنزي(صدى):

سمحت وزارة البيئة والمياه والزراعة، لأصحاب المزارع باستغلال أراضيهم من خلال استثمارها وتغيير نشاطها لتحقيق دخل مالي.

وقال المهندس محمد العبد اللطيف؛ مدير عام مشروع إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء في وزارة البيئة والمياة والزراعة، إنه ” يمكن للمزارع تغيير منتجه الزراعي والتحول إلى الاستثمار الصناعي مثل صناعة الأعلاف أو الاستثمار في مشروعات الدواجن ” .

وأشار ” العبد اللطيف ” حول المنتجات الزراعية الزائدة عن حاجة السوق، إلى أنه سيتم العمل على تحديد زراعة المحاصيل بناء على الميزة النسبية للمناطق، ولن يسمح مستقبلا للمواطنين بزراعة أي منتج إلا بسجل وترخيص يحدد من خلاله نوع الزراعة والمساحة.