” ميناء ينبع ” يستقبل سفينة ضخمة طولها 225 متر بحمولة ٦٤ ألف طن

نايف السالم(صدى):

استقبل ميناء ينبع التجاري، اليوم الثلاثاء، سفينة KYPROS SEA الأكبر حجمًا والتي يبلغ طولها 225 وغاطس ١٣.١٠ متراً، وهي تابعة للمؤسسة العربية للملاحة، وضمت حمولتها ٦٤ ألف طن.

ومن جانبه، قال الكابتن علي المحوري، مدير عام ميناء ينبع التجاري: إن ” الميناء أصبح نقطة تبادل تجارية مهمة بما يتمتع به من كفاءة تشغيلية عالية ” .

وأضاف مدير عام ميناء ينبع، أن هذا النجاح يأتي كثمرة لتنفيذ توجيهات وزير النقل ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ ” موانئ ” الدكتور نبيل العامودي فيما يتعلق بتجهيز وتطوير كافة خدمات الموانئ السعودية لتكون قادرة على استقبال السفن الكبرى.

وتابع ” المحوري ” : أن ” الميناء على أتمّ الاستعداد لاستيعاب كافة الصادرات والواردات بمختلف أنواعها وذلك من أجل تحويل تلك الموانئ إلى قوة اقتصادية، تدعم تحقيق الأهداف التنموية والاستثمارية ضمن إطار رؤية المملكة 2030 ” .

ويأتي هذا الإنجاز بعد تنفيذ جملة من المشاريع التطويرية في الميناء كان أبرزها مشروع تعميق القناة الملاحية وحوض الدوران إلى ١٤ مترًا، مما أتاح استقبال جميع السفن ذات الحمولات الكبرى.

