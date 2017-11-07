ابن محافظ محايل ناعيًا والده: عاش شامخاً واستشهد في سبيل الله ثم لوطنه

محمد بن طحيطح (صدى):

” الحمد لله أولاً و أخيراً وإنا لله وإنا إليه راجعون، استشهد والدي رحمه الله مع الأمير منصور بن مقرن، عاش شامخًا واستشهد في سبيل الله ثم لوطنه ” ، بهذه الكلمات نعى ابن محافظ محايل سعود محمد أبو نقطة المتحمي والده الذي استشهد في حادثة سقوط طائرة عسير التي كانت تقل نائب أمير المنطقة.

جاء تعليق ابن المحافظ الراحل، عرب تغريدات مؤثرة تناقلها الكثيرون في موقع التواصل الإجتماعي ” تويتر ” والتي أظهرت إيمانه بقضاء الله وقدره، حيث قال: ” استودعتك الله يا حبيبي الذي لا تضيع ودائعه ‏موعدنا جنّات عدن، نام قرير العين يابوي كرمك وبيتك مفتوح للقاصي والداني مثل ما كان، ودعناك الله “.

وأضاف معلقا على صورة والده الأخيرة قبيل صعود الطائرة: ” انتهت بعد هذه الصوره أجمل أوقاتي في الحياة، فقد الأب كسر الظهر فكيف بأب مثل محمد سعود المتحمي‬ ‏رحمك الله يا حبيبي و قلبي يابوي “.

جدير بالذكر أن محافظ محايل محمد سعود أبو نقطة المتحمي كان ضمن مرافقي نائب أمير عسير الامير منصور بن مقرن في الطائرة التي سقطت أثناء قيامه بجولة تفقدية على محافظة البرك التابعة لعسير التقى فيها المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، وناقشها مع المسؤولين والأهالي.