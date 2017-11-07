بالصور.. أمير الجوف يتابع أحوال المواطنين عبر وكلاء الإمارة والمحافظين

علي العنزي(صدى):

استهل أمير منطقة الجوف، الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز، الاجتماع النصف سنوي بوكلاء الإمارة ومحافظي المحافظات بالمنطقة، بمكتبة في ديوان الإمارة، اليوم الثلاثاء، بالترحيب بهم، والاستماع منهم عن أحوال المواطنين.

وقال عبد العزيز بن عبد الواحد الحموان، المنسق الإعلامي في إمارة منطقة الجوف، إن الأمير فهد بن بدر أكد على متابعة وتفقد أحوال المواطنين في جميع محافظات ومراكز وقرى المنطقة.

وتابع ” الحموان ” أن الاجتماع ناقش الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال ذات العلاقة بمختلف الإدارات الحكومية في المجالات الخدمية والأمنية والاجتماعية بما يضمن إنجاح الأعمال والمهام المنوطة بها، والعمل على تذليل كافة الصعوبات والعقبات التي تعترضها، واتخاذ القرارات والتوصيات المناسبة حيال ما تم بحثه من موضوعات.

ولفت المنسق الإعلامي إلى حرص أمير المنطقة لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، ومراعاة مصالحهم في جميع القطاعات الحكومية، بما ينسجم مع توجيهات وتطلعات ولاة الأمر، حفظهم الله.

وأضاف أن الأمير فهد بن بدر أكد على ضرورة العمل الجاد والمخلص من قبل الجميع، والتعاون المثمر بين محافظي المحافظات ورؤساء المراكز ومديري الإدارات؛ بما يحقق الأهداف المرجوة، ويخدم الصالح العام.