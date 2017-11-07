بالأسماء.. قائمة المتوفين في طائرة الأمير منصور بن مقرن

محمد بن طحيطح(صدى):

أسفر تحطم طائرة مروحية كانت تقل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن، عن وفاة عدد من المسؤولين والعسكريين، ممن كانوا يرافقو الأمير.

وكان على متن الطائرة إلى جانب الأمير منصور كلٌّ من: وكيل إمارة منطقة عسير سليمان الجريش، ومحافظ محايل عسير محمد سعود المتحمي، وأمين منطقة عسير صالح القاضي، وخالد بن حميد رئيس المراسم، وفهد الفرطيش مدير مديرية الزراعة بعسير، ومرافقي الأمير العقيد سعود السهلي والنقيب عبدالله الشهري، إضافةً إلى قائدي الطائرة النقيب طيار نايف الربيعي والملازم أول طيار محمد الشهراني، وفني الطائرة وكيل رقيب عبدالله حدادي.