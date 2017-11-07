بالأسماء.. قائمة المتوفين في طائرة الأمير منصور بن مقرن
أسفر تحطم طائرة مروحية كانت تقل نائب أمير منطقة عسير الأمير منصور بن مقرن، عن وفاة عدد من المسؤولين والعسكريين، ممن كانوا يرافقو الأمير.
وكان على متن الطائرة إلى جانب الأمير منصور كلٌّ من: وكيل إمارة منطقة عسير سليمان الجريش، ومحافظ محايل عسير محمد سعود المتحمي، وأمين منطقة عسير صالح القاضي، وخالد بن حميد رئيس المراسم، وفهد الفرطيش مدير مديرية الزراعة بعسير، ومرافقي الأمير العقيد سعود السهلي والنقيب عبدالله الشهري، إضافةً إلى قائدي الطائرة النقيب طيار نايف الربيعي والملازم أول طيار محمد الشهراني، وفني الطائرة وكيل رقيب عبدالله حدادي.
عباس قاروره[ عدد التعليقات: 220 ] نشر منذ 2 ساعتين
رحمة الله عليهم جميعآ…
اسمتردام[ عدد التعليقات: 12 ] نشر منذ 2 ساعتين
11 nfrrrrrrrrrrrrrrrr
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 1 ساعة
الله يرحمهم ويغفر لهم
لا حول ولا قوة الا بالله