مرور جدة تستدعي سائق الحافلة المستهتر

نايف السالم(صدى):

تفاعلت الإدارة العامة للمرور بجدة، مع مقطع فيديو لسائق حافلة مستهتر، يسير بأسرع من السرعة المقررة، وقام الإدارة باستدعاءه

وقالت الإدارة العامة للمرور، إنها تابعت المقطع المتداول للسائق المخالف في محافظة جدة، وتوصلت لهوية السائق، وأن مرور جدة استدعاه وأحاله إلى الهيئة المرورية لتطبيق النظام بحقه.

وكان مقطع فيديو متداول صوره مواطن، أظهر سائق حافلة يقود حافلته بأعلى من السرعة المقررة للحافلات، ويسير في المسار المخصص لغير المركبات الكبيرة بأحد الطرقات السريعة في محافظة جدة، مشكلاً خطراً على نفسه وعلى مستخدمي الطريق.