منظمة دولية: صاروخ الحوثي تجاه الرياض ” جريمة حرب “

عادل الحربي(صدى):

صنفت منظمة ” هيومن رايتس ووتش ” ، اليوم الثلاثاء، هجوم الحوثيين بصاروخ باليستي على المطار الدولي الرئيس في الرياض، على أنه جريمة حرب.

وقالت مديرة قسم الشرق الأوسط في ” هيومن رايتس ووتش ” ، سارة ليا ويتسن: ” يبدو أن الحوثيين ارتكبوا جريمة حرب بإطلاق صاروخ باليستي عشوائي على مطار مدني ” .

وقال المتحدث الرسمي لقوات التحالف بقيادة المملكة، العقيد الركن تركي المالكي: إن قوات “الحوثي – صالح” أطلقت صاروخاً الساعة 8:07 مساء السبت من اليمن تجاه الرياض، لكن نظام الدفاع الجوي والصاروخي ” باتريوت ” السعودي اعترض الصاروخ شرقي المطار “.

يعد الهجوم بصاروخ باليستي غير موجّه مثل الطراز ” بركان H2 ” من مسافة كهذه، هجوماً عشوائياً؛ حيث إن هذه الأسلحة غير قادرة على تحري الدقة اللازمة في استهداف الأهداف العسكرية، عندما تُطلق الأسلحة عمداً أو عشوائياً تجاه مناطق مأهولة بالسكان أو أهداف مدنية، فهي تنتهك قوانين الحرب، وقد ترقى إلى جرائم الحرب “.

ووثقت ” هيومن رايتس ووتش ” إطلاق قوات الإنقلابيين ” الحوثي – صالح ” عشوائياً صواريخ مدفعية غير موجهة قصيرة المدى من شمال اليمن على مناطق مأهولة بالسكان جنوبي المملكة، منذ مايو 2015، قتلت بعض الهجمات مدنيين.