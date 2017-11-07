بالصور.. قائد مجموعة القوات الجوية يشيد بتمرين ” مركز الحرب الجوي الصاروخي “

سعيد العجل(صدى):

أشاد قائد مجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في تمرين (مركز الحرب الجوي الصاروخي 2017م) بقاعدة ” الظفرة ” الجوية بدولة الإمارات العربية المتحدة العقيد الطيار الركن محمد بن لفاء المطيري بأهمية الدور الذي تقدمه الأطقم الفنية للقوات الجوية، حيث أن تجهيز وصيانة الطائرات بسرعة ودقة عالية تتطلب الجهد والخبرة والإتقان العالي.

وأضاف ركن الإمداد لمجموعة القوات الجوية الملكية السعودية المشاركة في التمرين النقيب عابد المطيري أن هذه التمارين تعد فرصة للأطقم الفنية للعمل في بيئة مشابهة لبيئة الحرب والتي تتطلب سرعة في الأداء والإتقان والدقة العالية، وأن القوات الجوية الملكية السعودية قادرة على القيام بذلك بفضل الله ثم بفضل التدريب والعمل المتواصل على تشغيل وصيانة جميع المنظومات الجوية بوجود شباب سعودي يمتلك التأهيل والخبرة العالية التي تمكنه من اداء تلك المهام بالكفاءة المتميزة.

