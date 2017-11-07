بالفيديو| إعلان تلفزيوني لأب يعلم ابنته القيادة يزلزل مواقع التواصل
استغلت شركة المياه الغازية كوكاكولا المرسوم التاريخي للمملكة العربية السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، في أحد إعلاناتها بإظهار أب سعودي يعلم ابنته مبادئ قيادة السيارات.
وأظهر الفيديو الأب يتبادل مقعد القيادة مع ابنته في سيارة مرسيدس حمراء اللون موديل 1979، وقد تباينت التعليقات والتفاعلات من رواد مواقع السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض، فمنهم من أشاد بالفكرة ووصفها بالرائعة وهناك من انتقد الإعلان بأن الأب ليس سعوديًا والموسيقى لا تمت للمجتمع السعودي بصلة، فيما رأى آخرون أنها فكرة رائعة تحث على تمكين المرأة السعودية.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37468 ] نشر منذ 3 ساعات
مسخره في حيوكه ,,
,, قيادة المرأه صارت مضحكه ,,
alfahd42[ عدد التعليقات: 12489 ] نشر منذ 3 ساعات
لن تقود الا اجنبية الاصل
او شديدة الحاجهولا تلام
او ضايعة الاصل
alfahd42[ عدد التعليقات: 12489 ] نشر منذ 3 ساعات
او شديدة الحاجه ولا تلام
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22299 ] نشر منذ 3 ساعات
يالطييييف
تكتب تعليق وفجأة يختفي مع الايميل😓
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22299 ] نشر منذ 3 ساعات
يحليلكم يعني متعرفون القنوات
وشغل الأعلانات
يجيبون لك واحد من الهشك بشك
ويلبسونه شماغ وعقال
وأشرب كوكا كولا
الثوب والشماغ والعقال متوفرةفالأسواق
وإي واحد يلبسها
لكن الشهم الأصيل الي خلف الشماغ والعقال
مو إي واحد🤗
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22299 ] نشر منذ 3 ساعات
والله عانيت الين ماكتبت هاالتعليق
ياجماعة عندكم نفس المشكلة
ابو عمار[ عدد التعليقات: 13973 ] نشر منذ 3 ساعات
هههههههههههههههههههههههههههههه
حلوه يعني لما شربت الكوكا عرفت تسوق
شايب بروحه[ عدد التعليقات: 21 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب ليه ماجاب لها موتر تومتيك وليه الغبي من الظهر نازل يسوقها بذا الحر ولا في مكيف بالسيارة
أمــــــــــــل الطيـــــــــــار[ عدد التعليقات: 11281 ] نشر منذ 2 ساعتين
شكلها صدق بنته تشبه له 😂😂
سبحان الله
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.اصلا لايمكن ان يقدن السعوديات الاصل السيارات 😊
وقد اجمعت شيوخ العشائر عندنا ان اللي يسمح بقيادة محارمه للسياره
سيتم نبذه من القبيله ولا احد يزوجه ولا يتزوجون منه نهائيا لانها تخلى عن عرف وتقاليد قبيلته
ومن الاولى ان تتخلى عنه قبيلته وجماعته 😎
وهالشيئ تم استحداثه من باب الحفاظ على تقاليد واعراف القبيله
^&^*،،* سهم *،،*^&^[ عدد التعليقات: 1567 ] نشر منذ 2 ساعتين
سواليف
💄ام محمد👍🏻💄[ عدد التعليقات: 5994 ] نشر منذ 2 ساعتين
الله يوفق بناتنا وحق من حقوقهم وأخذوه الله يحفظ ابو فهد يعني من يعلمها السواقة غير محرمها سواء ابوها او اخوها او زوجها