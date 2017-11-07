بالفيديو| إعلان تلفزيوني لأب يعلم ابنته القيادة يزلزل مواقع التواصل

نايف السالم(صدى):

استغلت شركة المياه الغازية كوكاكولا المرسوم التاريخي للمملكة العربية السعودية بالسماح للمرأة بقيادة السيارة، في أحد إعلاناتها بإظهار أب سعودي يعلم ابنته مبادئ قيادة السيارات.

وأظهر الفيديو الأب يتبادل مقعد القيادة مع ابنته في سيارة مرسيدس حمراء اللون موديل 1979، وقد تباينت التعليقات والتفاعلات من رواد مواقع السوشيال ميديا بين مؤيد ومعارض، فمنهم من أشاد بالفكرة ووصفها بالرائعة وهناك من انتقد الإعلان بأن الأب ليس سعوديًا والموسيقى لا تمت للمجتمع السعودي بصلة، فيما رأى آخرون أنها فكرة رائعة تحث على تمكين المرأة السعودية.