بالصور.. محافظ هيئة الزكاة والدخل يقوم بزيارة استطلاعية لفرع الدمام

سعيد العجل(صدى):

قام معالي محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل المهندس سهيل بن محمد أبانمي، بزيارة استطلاعية لفرع الهيئة في الدمام، وكان في استقباله مدير عام الفرع الأستاذ صالح الحماد.

وتهدف زيارة معالي محافظ الهيئة للاطلاع على سير العمل في المنطقة الشرقية وأبرز معوقات العمل التي تواجه موظفي الهيئة.

كما اجتمع معاليه مع مدراء الإدارات والأقسام وعدد من مسؤولي الهيئة، حيث أشاد بتنظيمات الفرع الداخلية وآلية تتبع الحالات، والتي ساهمت في زيادة الإيرادات وتسهيل المعاملات، وصولاً إلى الارتقاء في أداء الخدمة المقدمة للمنشآت وتحقيق مبادئ التعاملات الإلكترونية الحكومية بمفهومها الشامل.

وقام معاليه بزيارة ميدانية لإدارات وأقسام الفرع ولقاء منسوبيها وحثهم على بذل المزيد من الجهود لتحقيق تطلعات المسؤولين.