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الانتربول السعودي يسترد مطلوباً هندياً على خلفية اختلاس من إحدى الشركات العاملة بالمملكة

الانتربول السعودي يسترد مطلوباً هندياً على خلفية اختلاس من إحدى الشركات العاملة بالمملكة
نايف السالم(صدى):

تمكن الانتربول السعودي من استرداد مطلوب هندي الجنسية بعد مغادرته المملكة بطريقة غير نظامية إثر اختلاسه من إحدى الشركات العاملة بالمملكة .

جاء ذلك بعد تلقي الانتربول السعودي بلاغاً عن مغادرة المدعو (م .أ) من الجنسية الهندية بطريقة غير نظامية على إثر اختلاسه من إحدى الشركات العاملة بالمملكة وتمكن من الفرار قبل اكتشاف أمره , وبملاحقته دوليا ومتابعته من قبل الانتربول السعودي تم القبض عليه واسترداده للمملكة بتاريخ 5 / 2/ 1439هـ الموافق 25/ 10/ 2017م .

ويأتي هذا العمل ضمن نشاطات عمل الانتربول السعودي لمكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين للمملكة في الخارج .


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9 تعليقات

[ عدد التعليقات: 37468 ] نشر منذ 4 ساعات

اعقب ياالحرامي ,,

,, طلعوا الفلوس من عينه ,,

[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 3 ساعات

اخس يا ابو هنود تعلمت

[ عدد التعليقات: 22299 ] نشر منذ 3 ساعات

إحنا الي مو راضين نتعلم
نرمي الأبره ف أعماق البحر ونرجع ندور لها
عندك شخص عليه مطالبات او موجهه له تهم
ليش نخليه طليق فاالشارع
ارزع به فاالسجن الين مايبت فوضعه
هذا مو بأول واحد ينحاش ويغادر البلد.

[ عدد التعليقات: 21406 ] نشر منذ 3 ساعات

هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه هههههههههههههههههه

[ عدد التعليقات: 13973 ] نشر منذ 2 ساعتين

كم واحد اختلس ونصب على الناس ولا جابه الانتربول

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