الانتربول السعودي يسترد مطلوباً هندياً على خلفية اختلاس من إحدى الشركات العاملة بالمملكة
تمكن الانتربول السعودي من استرداد مطلوب هندي الجنسية بعد مغادرته المملكة بطريقة غير نظامية إثر اختلاسه من إحدى الشركات العاملة بالمملكة .
جاء ذلك بعد تلقي الانتربول السعودي بلاغاً عن مغادرة المدعو (م .أ) من الجنسية الهندية بطريقة غير نظامية على إثر اختلاسه من إحدى الشركات العاملة بالمملكة وتمكن من الفرار قبل اكتشاف أمره , وبملاحقته دوليا ومتابعته من قبل الانتربول السعودي تم القبض عليه واسترداده للمملكة بتاريخ 5 / 2/ 1439هـ الموافق 25/ 10/ 2017م .
ويأتي هذا العمل ضمن نشاطات عمل الانتربول السعودي لمكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين للمملكة في الخارج .
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37468 ] نشر منذ 4 ساعات
اعقب ياالحرامي ,,
,, طلعوا الفلوس من عينه ,,
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 3 ساعات
اخس يا ابو هنود تعلمت
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22299 ] نشر منذ 3 ساعات
اختفى التعليق😡
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21406 ] نشر منذ 3 ساعات
طيب
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22299 ] نشر منذ 3 ساعات
إحنا الي مو راضين نتعلم
نرمي الأبره ف أعماق البحر ونرجع ندور لها
عندك شخص عليه مطالبات او موجهه له تهم
ليش نخليه طليق فاالشارع
ارزع به فاالسجن الين مايبت فوضعه
هذا مو بأول واحد ينحاش ويغادر البلد.
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21406 ] نشر منذ 3 ساعات
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ابو عمار[ عدد التعليقات: 13973 ] نشر منذ 2 ساعتين
كم واحد اختلس ونصب على الناس ولا جابه الانتربول
لست محرومه ولي رباً رحيم[ عدد التعليقات: 21406 ] نشر منذ 2 ساعتين
الانتر بول حسر وقصر في عمره اخي ابو عمار
القرني[email protected]@… … … .قاآآآآهرهم😎👍[ عدد التعليقات: 22299 ] نشر منذ 31 دقيقة
أنصاد لهم علشانه هندي أفدغ
لو من المفتحين
أبئوووووو آآآبلووووووووني🤗🤗🤗