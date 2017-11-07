الانتربول السعودي يسترد مطلوباً هندياً على خلفية اختلاس من إحدى الشركات العاملة بالمملكة

نايف السالم(صدى):

تمكن الانتربول السعودي من استرداد مطلوب هندي الجنسية بعد مغادرته المملكة بطريقة غير نظامية إثر اختلاسه من إحدى الشركات العاملة بالمملكة .

جاء ذلك بعد تلقي الانتربول السعودي بلاغاً عن مغادرة المدعو (م .أ) من الجنسية الهندية بطريقة غير نظامية على إثر اختلاسه من إحدى الشركات العاملة بالمملكة وتمكن من الفرار قبل اكتشاف أمره , وبملاحقته دوليا ومتابعته من قبل الانتربول السعودي تم القبض عليه واسترداده للمملكة بتاريخ 5 / 2/ 1439هـ الموافق 25/ 10/ 2017م .

ويأتي هذا العمل ضمن نشاطات عمل الانتربول السعودي لمكافحة الجريمة بكافة صورها وأشكالها والمتابعة المستمرة للمطلوبين للمملكة في الخارج .