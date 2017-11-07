الرياض تستحوذ على صدارة مناطق المملكة في إجمالي الوكالات الصادرة

نايف السالم(صدى):

تصدر فرع وزارة العدل بمنطقة الرياض أعمال التوثيق الخاصة بالوكالات الصادرة، بنسبة 28% من اجمالي الوكالات الصادرة خلال الفترة، حيث ارتفعت أعمال التوثيق منذ مطلع العام الهجري الجديد وحتى مطلع الأسبوع الجاري لتسجل 234553 وكالة.

وسجل فرع منطقة الحدود الشمالية الأقل إصدارًا بين المناطق بنسبة 1%. وطبقاً لبيانات مؤشر التوثيق الذي يهتم برصد أعمال كتابات العدل الأولى والثانية، فقد شكلت الوكالات الشرعية أكثر الأنواع إصداراً خلال 45 يوماً الماضية بنسبة 99% وعدد “232250” وكالة.

فيما سجلت الإقرارات عدد 2303 إقراراً وبنسبة 1% من اجمالي الوكالات الصادرة خلال الفترة. واستحوذت منطقة الرياض على صدارة مناطق المملكة في إجمالي الوكالات التي وثقتها خلال 45 يوماً الماضية بعدد 66310وكالة، تلتها منطقة مكة المكرمة في المركز الثاني بـ”52695″ وكالة، ثم المنطقة الشرقية بـ ” 34447 ” وكالة، منطقة عسير ” 16414 ” ، في حين سجلت المدينة المنورة “15289” متفوقة على فرع منطقة القصيم الذي وثق عدد ” 13471 ” وكالة.

كما سجلت منطقة جازان عدد ” 8456 ” وكالة منذ مطلع العام الهجري الجديد وحتى بداية الأسبوع الجاري، تلاها منطقة تبوك بعدد ” 6385 ” ، ثم منطقة حائل “5611 ” ، الجوف “4761 ” ، منطقة نجران ” 4184 ” وكالة، الباحة “3494”، في حين جاءت الحدود الشمالية الأقل بـ ” 3036 ” وكالة.

وحول معدل نشاط الانجاز اليومي منذ مطلع العام الهجري وحتى بداية هذا الأسبوع فقد شهد الثاني والعشرون من محرم الماضي الأكثر إصداراً للوكالات في اليوم الواحدبعدد “8007” وكالات، فيما وثقت كتابات العدل يوم السادس عشر من صفر الحالي عدد ” 7932 ” وكالة، تلاه الخامس عشر من محرم بعدد “7914” وكالة في اليوم الواحد.

وبحسب تفاصيل أعمال التوثيق في المناطق الأكثر استصداراً للوكالات، فقد انحصر غالب وكالات منطقة الرياض على ” الوكالة الشرعية” بعدد “65760”، مقابل “550” إقرار، وسجلت منطقة مكة المكرمة ضمن اهتمامها عدد ” 52424 ” وكالة شرعية، و ” 271″ إقرارل، فيما تصدرت كتابة العدل بشمال محافظة جدة أكثر الجهات عملاً علىالوكالات الصادرة.

يذكر، أن مؤشرات التوثيق تتيح للمستفيدين معرفة احصاءات أعمال التوثيق في كتاباتالعدل الأولى والثانية وغيرهما، ويمكن منخلالها تتبع عدد الوكالات الصادرة بأنواعهاالمختلف​ة في كتابات العدل الثانية والجهاتالمختلفة والإجراءات وغيرها.