بالصور.. ” الجضعي ” : إجراءات خاصة لمتابعة الأدوية المغشوشة في السوق المحلي

سعيد العجل(صدى):

كشف الدكتور هشام بن سعد الجضعي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للغذاء والدواء عن خطوات وإجراءات خاصة لضبط ومتابعة الادوية المغشوشة في السوق المحلي عبر مشروع ” التتبع الدوائي ” والذي ينص على وجود ” باركود ” خاص بعلبة الدواء سواء مصنع محليا أو مستورد .. وهو ما وصفه ” الجضعي ” بانه إجراء لأعلى مستوى لضبط الدواء المغشوش، لافتا الى أنه قريبا سيطلق جزء من المشروع بحسب ماهو مخطط له ضمن برامج التحول الوطني 2030.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين عقب افتتاحة اليوم نيابة عن وزير الصحة د.توفيق الربيعة فعاليات أعمال المؤتمر السنوي الأول للهيئة العامة للغذاء والدواء بعنوان ” نحو صناعة وطنية رائدة في مجالات الغذاء والدواء والأجهزة الطبية ” بقاعة الملك فيصل بفندق إنتركونتننتال في الرياض.

وشدد ” الجضعي ” على ان تسعيرة الدواء في المملكة تخضع لمراجعة مستمرة عبر لجنة متخصصة تضم في عضويتها الجهات ذات العلاقة وتقوم بتسعير الدواء وفق اسس عليمة محددة, وقال مجيبا على ملاحظة تفاوت سعر الدواء بين المملكة والدول الاخرى ان اسعار الدواء في بعض الدول متروكة للعرض والطلب, وفي المملكة نرى ان الدواء مهم جدا لحياة الانسان ومن الصعوبة ترك السعر مفتوح يعتمد على العرض والطلب, ولا بد من تقييده, فالمريض يحتاج الدواء عند الضرورة ولذلك تم تقييد سعر الدواء.

ولفت ” رئيس هيئة الغذاء والدواء ” إلى أن هناك ألية محددة لتسعيرة الدواء من خلال معرفة أقل الأسعار في العالم عند تسجيل الدواء, ويتم التسعير عبر لجنة في الهيئة مشكلة لهذا الغرض وتضم اكادميين وقطاعات متعددة.

من ناحية، نوه وزير الصحة رئيس مجلس ادارة هيئة الغذاء والدواء الدكتور توفيق الربيعة في كلمة مسجلة القيت امام المؤتمرين باهمية المؤتمر في رفع مستوى الحياة الصحية وجودة الغذاء والدواء وكفاءة وسلامة الاجهزة الطبية, ودعم الصناعة الوطنية الخاصة بالغذاء والدواء.

وعبر ” الوزير الربيعة ” عن تفاءله بمستقبل افضل في تنظيم ومراقبة الغذاء والدواء في ظل التعاون الكبير بين الهيئة العامة للغذاء والدواء شركات وقطاعات خاصة في هذا المجال بغرض الوصول بالاهداف الكبرى وهو مما يطح اليه من خلال هذا المؤتمر وما سيصدر منه في طرح مثري عبر الأوراق العلمية وورش العمل المتخصصة.

والقى الدكتور هشام الجضعي رئيس هيئة الغذاء والدواء كلمة خلال حفل الافتتاح أشار فيها إلى أن الهيئة العامة للغذاء والدواء تساهم لتحقيق الرؤية 2030 من خلال تحسين الصحة لأفراد المجتمع، والتأكد من سلامة الغذاء، والدواء، والأجهزة الطبية، ومستحضرات التجميل، والأعلاف، والمبيدات والعمل مع الشركاء المحليين والعالميين من القطاع العام، والخاص، وكذلك أفراد المجتمع.

وقال: تشارك الهيئة في برنامج التحول الوطني بعدد من المبادرات النوعية. بالإضافة إلى ذلك أطلقت الهيئة استراتيجيتها لعام 2017م والتي تشمل 45 مبادرة.

وأضاف: ” عملت الهيئة لتحسين الخدمات لقطاع الأعمال، ومن أمثلتها تقليل المدة اللازمة لمراجعة ملفات تسجيل الأدوية بنسبة 68% مقارنة بنفس المدة لعام 2016 على الرغم من زيادة طلبات التسجيل بنسبة 21%. كذلك أطلقت الهيئة مركزاً لدعم الأعمال والشركات ” .

وتابع: ” قامت به الهيئة خلال هذا العام إطلاق استراتيجية الغذاء الصحي، وتجويد الرقابة على الأسواق المحلية، كما أن تأسيس مركز الأبحاث يدعم اتخاذ القرار الرقابي على أسس علمية ” .

وأوضح ” الجضعي ” ان المءتمر سيقام على مدار ثلاثة أيام يقدم 150 متحدث أكثر من 250 مشاركة علمية، بالإضافة لأكثر من 20 محاضرة توعوية في المعرض لأفراد المجتمع.

وعلى هامش المؤتمر تم تدشين عدد من المبادرات الخاصة بالمجتمع ومبادرات علمية وبحثية ابرزها الجواز الصحي الإلكتروني كم ضم المؤتمر معرض متخصص بالغذاء والدواء والأجهزة الطبية.

