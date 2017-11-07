القوات المسلحة تستعد لإقامة المعرض الرابع لدعم التصنيع المحلي ” أفد 2018 “

سعيد العجل(صدى):

تستعد القوات المسلحة السعودية لإقامة المعرض الرابع لدعم التصنيع المحلي ( أفد 2018) خلال الفترة من ( ٢٥ فبراير – ٣ مارس ٢٠١٨) بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض بمدينة الرياض.

ويهدف المعرض في نسخته الرابعة إلى توطين ودعم التصنيع المحلي وتطوير مساهمة الشركات المحلية في قطاع الصناعة لرفع مستوى الصناعة المحلية في الاقتصاد الوطني بما يحقق رؤية المملكة (٢٠٣٠) التي تسعى إلى تحفيز القطاع الصناعي للمساهمة في تصنيع المواد وقطع الغيار محلياً وتشجيع القطاعين العام والخاص للإعتماد عليها .