بالصور.. أمير الحدود الشمالية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة
استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية ، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان المعين مؤخراً سفيراً لبلاده في المملكة.
وتمنى سمو أمير الحدود الشمالية التوفيق للشيخ شخبوط فيما كلّف به ، منوهاً بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين .
وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات .
alfahd42[ عدد التعليقات: 12489 ] نشر منذ 3 ساعات
حياه الله