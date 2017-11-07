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بالصور.. أمير الحدود الشمالية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة

بالصور.. أمير الحدود الشمالية يستقبل سفير الإمارات لدى المملكة
خالد الضبيبي(صدى):

‏‎استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، أمير منطقة الحدود الشمالية ، في مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم ، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان المعين مؤخراً سفيراً لبلاده في المملكة.

وتمنى سمو أمير الحدود الشمالية التوفيق للشيخ شخبوط فيما كلّف به ، منوهاً بالعلاقات الأخوية التي تربط البلدين الشقيقين . ‏

وجرى خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ومناقشة عدد من الموضوعات .


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 12489 ] نشر منذ 3 ساعات

حياه الله

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