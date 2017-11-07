أتلتيكو مدريد يسعى لضم محمد صلاح
يسعى نادي أتلتيكو مدريد الإسباني للتقدم بعرض رسمي لضم محمد صلاح، لاعب المنتخب الوطني وفريق ليفربول الإنجليزي.
وقالت صحيفة ” إكسبريس ” الإنجليزية إن النادي الإسباني مستعد لدفع 55 مليون يورو للتعاقد مع الفرعون المصري، خاصة بعد تألقه مع الفريق هذا الموسم وتسجيله 11 هدفا.
وأضافت أن ” أتلتيكو مدريد ” يستعد لتدعيم خط هجوم الفريق بالتعاقد مع محمد صلاح حتى يمكنه اللعب بجوار دييجو كوستا، في ظل غياب اللاعب البلجيكي المصاب يانيك كاراسكو.
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 3 ساعات
يستاهل محمد صلاح …………. لاعب من الطراز الاول