اعتقال اثنين من مؤسسي أول بورصة لتداول ” بتكوين ” في نيبال

كاتماندو(صدى):

ألقت السلطات الأمنية في نيبال، القبض على اثنين من مؤسسي بورصة ” بتسيوا ” لتداول ” البتكوين ” بتهمة القيام بأعمال احتيال تحت عباءة شركة تكنولوجيا.

جاء ذلك في إطار الحملة التي تشنها الحكومة ضد العملات الرقمية في البلاد، فوفقًا لتقارير إعلامية محلية، اعتقل مكتب التحقيقات المركزي التابع لشرطة نيبال، كلا من ” رام داكال ” البالغ من العمر 32 عامًا، و ” بورسوتام دهار تولادهار ” البالغ من العمر 26 عامًا، للقيام بأعمال احتيال متعلقة بـ ” بتكوين ” .

وكان الشابان قد أسسا البورصة لتدعم تداول العملات الرقمية واسعة النطاق، إلى جانب تقديم خدمات محافظ ” البتكوين ” ، وتعرف ” بتسيوا ” بأنها أول بورصة للأصول الرقمية وأكثرها شعبية في نيبال.

ولا توجد قوانين أو لوائح تنظيمية لأعمال ” البتكوين ” وغيرها من العملات الرقمية في نيبال، وعلى هذا النحو تعتبر الشركات ذات الصلة بهذه العملات غير قانونية، وفقًا لمذكرة أصدرها البنك المركزي للبلاد.