” ماكدونالدز ” تتعرض للسخرية من الصينيون بسبب اسمها الجديد

بكين(صدى):

تعرضت شركة الوجبات السريعة ” ماكدونالدز ” ، لموقف صعب، حيث أنها غيرت أسم مطاعمها بالصين من ” مايدانغلاو ” وهو ترجمة حرفية للاسم الإنجليزي، واختارت بدلًا منه “جينغونغمين” والذي يترجم إلى ” الأقواس الذهبية ” ، والذي أثار غضب وسخرية رواد منصات التواصل الاجتماعي المحلية.

وتعد تلك مشكلة اختيار اسمًا يبدو ملائمًا وذا وقع طيب على آذان الصينيين، من أبرز ما يواجه الشركات متعددة الجنسيات في هذا البلد، ومع ذلك، قليلًا ما تخطئ الشركات كما فعلت “ماكدونالدز”.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة ساخرة للمهرج الذي اشتهرت علامة الشركة به، وهو يتحدث في الجوال ليخبر رئيسه بأنه سيغادر العمل، إذ إنه لا يطيق الاسم الجديد.

من جانبها قالت الشركة في بيان إلكتروني: ” لن يتناول أي من عملائنا الصينيين الطعام في فرع يحمل الاسم الجديد، فالتغيير كان لتعديل الأوراق الرسمية فقط “.

وتعليقًا على الاختيار الجديد قال أحد الصينيين، يبدو كأنه متجر للأثاث، هل هم متأكدون من صلاحية الأكل؟ فيما قال آخر إن ” رونالد ماكدونالد ” –أيقونة الشركة الرئيسية- لا يمكنه تحمل الاسم الجديد، بحسب ما استعرضته “ساوث تشاينا مونينج بوست” في تقرير لها.