إجلاء ألفي شخص في مجمع رياضي بموسكو بعد بلاغ بوجود قنبلة

موسكو(صدى):

أجلت أجهزة الأمن الروسية، اليوم الثلاثاء، حوالى ألفى شخص من مجمع ” أليمبيسكى ” الرياضى فى وسط موسكو، بعد اتصال من مجهول بزرع قنابل فى المجمع.

ونقلت وكالة أنباء ” سبوتنيك ” الروسية عن مصدر بوزارة الطوارئ الروسية قوله، إن قوات إنفاذ القانون بدأت بفحص جميع مبانى المجمع الرياضى للتأكد من صحة البلاغ أو عدمه.

ولا تزال موجة الاتصالات الهاتفية عن وجود قنابل ترد إلى مختلف المبانى الإدارية والمراكز التجارية فى العديد من المدن الروسية منذ أكثر من شهر، وبعد إجراء الهيئات الأمنية عمليات التفتيش فى المواقع يتم التأكد عادة من عدم صحة هذه الاتصالات. وتم إجلاء حوالى مليون ونصف شخص حتى الآن بمختلف المدن الروسية بعد اتصالات مماثلة.

وكان مدير جهاز الأمن الفدرالى الروسي، ألكسندر بورتنيكوف قد أعلن، فى وقت سابق، أن أربعة مواطنين روس مقيمين فى الخارج يقومون من خلال شركاء لهم مقيمين فى روسيا بإجراء اتصالات هاتفية كاذبة حول وجود قنابل ومتفجرات.