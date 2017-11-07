بالصور.. أمانة الرياض تزيل التعديات والأحواش في وادي السلي

سعيد العجل(صدى):

قامت أمانة منطقة الرياض بإزالة التعديات والأحواش الواقعة في حرم وادي السلي وتسليمها للمشرف على مشروع وادي السلي خالية من أي عشوائيات.

وقال سعود العبيسي وكيل أمانة منطقة الرياض للأراضي والمساحة إنه تم التنسيق مع المسئولين بالإدارة العامة للنظافة بالأمانة بالتعامل مع المرادم وايقافها وحجز المعدات واقفال الموقع المخالف.

وأضاف ” العبيسي ” أن الأمانة من خلال الجهات المختصة بها لن تسمح بأي تعديات حفاظا على الملكيات العامة والخاصة.

وأهاب سعود العبيسي بالمواطنين التعاون مع الأمانة بالحفاظ على المرافق العامة لاستخدامها وفق ما اعتمدت له.

