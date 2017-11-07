بالصور.. أمانة الرياض تزيل التعديات والأحواش في وادي السلي
قامت أمانة منطقة الرياض بإزالة التعديات والأحواش الواقعة في حرم وادي السلي وتسليمها للمشرف على مشروع وادي السلي خالية من أي عشوائيات.
وقال سعود العبيسي وكيل أمانة منطقة الرياض للأراضي والمساحة إنه تم التنسيق مع المسئولين بالإدارة العامة للنظافة بالأمانة بالتعامل مع المرادم وايقافها وحجز المعدات واقفال الموقع المخالف.
وأضاف ” العبيسي ” أن الأمانة من خلال الجهات المختصة بها لن تسمح بأي تعديات حفاظا على الملكيات العامة والخاصة.
وأهاب سعود العبيسي بالمواطنين التعاون مع الأمانة بالحفاظ على المرافق العامة لاستخدامها وفق ما اعتمدت له.
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37468 ] نشر منذ 3 ساعات
بإذن الله تطلع ارضي من حنوك البلديه ، من عقب ماشنوا حمله على الفساد ,,
,, عندي منحة ارض من عهد الملك خالد ( رحمه الله ) ، وجحدوها علي البلديه ، فلّتوا بيديني الريش ، حتى كرهت مراجعتهم ,, أخيراً جحدوني قالوا مالك شي ولاجتنا اوامر ، علماً بأن الأرقام معي ,, مثبت كل أمر ، من صدور الأمر السامي الكريم إلى ورودها باالوزاره ورقم صدورها منها ، إلى أن دخلت مكتب الوارد عندهم في البلديه ,, ومع ذالك جحدوني مرة وحده ,,
,, الآن في عهد خادم الحرمين الشريفين ، عدو الفساد والمفسدين ، يرجع الحق لأصحابه المحتاجين ، بإذنه تعالى ,, الأمل باالله قوي مايخيّب من رجاه ,,