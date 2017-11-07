بيبي ينتقد جماهير ريال مدريد: ” فاتر “

نواف السالم(صدى):

وجه مدافع ريال مدريد السابق بيبي، انتقادا حادا لجماهير الفريق، واصفا اياه بـ ” الفاتر ” ، وقارن مدرجات ملعب سانتياجو برنابيو الهادئة بزئير المشجعين في ملعب ناديه الحالي بشيكتاش بطل تركيا.

وترك اللاعب الدولي البرتغالي ريال مدريد في يوليو وانتقل إلى بشيكتاش بعد الفوز بثلاثة ألقاب للدوري الإسباني، ولقبين لكأس الملك، و3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

وقال بيبي (34 عاماً): “ ربما لا ترغب جماهير ريال مدريد في سماع ذلك لكني أعتقد أنها لا تشجع بالحماس المطلوب ”.

وتابع: “ جماهير بشيكتاش تشجع من كل قلوبها. عندما ننزل إلى الملعب يكاد صوت التشجيع والضجيج يصم الآذان ”.

وتصدرت الأجواء الحماسية في ملعب فودافون الخاص بنادي بشيكتاش عناوين الصحف في سبتمبر الماضيـ عندما طلب مهاجم لايبزيغ تيمو فيرنر استبداله خلال هزيمتهم 0-2 في دوري الأبطال، وقال النادي الألماني بعدها إن اللاعب عانى من مشاكل في الأذن جراء الضجيج الشديد.

وأضاف بيبي: “ الأجواء في بشيكتاش تختلف كثيراً عنها في ريال مدريد. في تركيا الناس تعشق الرياضة وتشغل كرة القدم كل تفكيرها. بعد المباريات يمكننا سماع ضجيج المشجعين حتى الساعات الأولى من الصباح ”.