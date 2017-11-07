طالب بريطاني يعثر على أسنان أقدم أسلاف البشر

لندن(صدى):

عثر الطالب غرانت سميث، في مقاطعة دورست بجنوب غرب إنجلترا، على اثنين من أسنان أقدم أسلاف البشر.

وذكرت المصادر أن تلك الأسنان، تعود لمخلوقات تشبه الفئران، يعتقد أنها أقدم أسلاف البشر.

ووجد ” سميث ” الأسنان في منطقة يطلق عليها اسم الساحل الجوراسي، وذلك بسبب ارتفاع حجم أحافير الديناصورات التي وجدت هناك.

ومن جانبه، قال الدكتور ستيفن سويتمان، من جامعة بورتسموث، إن ” الأسنان تبدو أنها تعود لحيوانات عاشت لمدة طويلة ” ، مضيفًا ” ربما هذه أسنان حيوان كان يأكل كثيرا الحشرات والنباتات ” .

ويعتقد أن الحيوانات، التي عاشت قبل 145 مليون سنة، هي أسلاف معظم الثدييات التي تعيش اليوم، بما في ذلك الحوت الأزرق والبطريق القزم والبشر.