الزمالك يرفض عرض الرائد الخاص بـ ” شيكابالا “

ماجد محمد(صدى):

عرض فريق الرائد شراء اللاعب محمود عبدالرازاق ” شيكابالا ” ، بشكل نهائي، إلا أن مجلس إدارة نادي الزمالك الاستغناء النهائي عن خدمات صانع ألعاب الفريق.

ويترقب المجلس انتهاء الإعارة بنهاية الموسم الحالي، ثم تحديد مصير اللاعب بعد دخول شركات تسويق خليجية في مفاوضات شفهية مع اللاعب والنادي الأبيض، لتسويقه خليجياً نهاية الموسم في حالة استمرار تألقه مع فريقه.

وسيغلق مجلس الزمالك ملف رحيل شيكابالا للرائد بشكل نهائي، خاصة أن الموسم ما زال طويلاً، كما أن القيمة التسويقية للفهد الأسمر سترتفع بصورة أكبر خاصة بعد عودته للمنتخب، بعد اختياره للقائمة التي ستشارك في مباراة غانا.