بريطاني يقتل طفلة رضيعة بعد أسبوعين من تبنيها

لندن(صدى):

أقدم شاب بريطاني يٌدعى ماثيو سكولي هيكز البالغ من العمر 31 عاما ، على قتل طفلة في الشهر الثامن عشر من عمرها، بعد أقل من أسبوعين على تبنّيها .

حيث قام هيكز بضرب الطفلة الصغيرة، وتوفّيت بعد ذلك بأربعة أيام، وأظهر تشريح الجثة أن الطفلة تعرّضت لنزيف في الدماغ والعين، وكسور في الجمجمة والضلوع.

وكانت قد كشفت التحقيقات عن رسائل هاتفيّة نصيّة لهيكز يصف فيها الطفلة بأنها ” معتوهة ” وأنها ” شيطان ” . وقد سمعه جيرانه وهو يصرخ موجّها الشتائم اليها.