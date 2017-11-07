بريطاني يقتل طفلة رضيعة بعد أسبوعين من تبنيها
أقدم شاب بريطاني يٌدعى ماثيو سكولي هيكز البالغ من العمر 31 عاما ، على قتل طفلة في الشهر الثامن عشر من عمرها، بعد أقل من أسبوعين على تبنّيها .
حيث قام هيكز بضرب الطفلة الصغيرة، وتوفّيت بعد ذلك بأربعة أيام، وأظهر تشريح الجثة أن الطفلة تعرّضت لنزيف في الدماغ والعين، وكسور في الجمجمة والضلوع.
وكانت قد كشفت التحقيقات عن رسائل هاتفيّة نصيّة لهيكز يصف فيها الطفلة بأنها ” معتوهة ” وأنها ” شيطان ” . وقد سمعه جيرانه وهو يصرخ موجّها الشتائم اليها.
جنو بيه قحطانيه[ عدد التعليقات: 5786 ] نشر منذ 4 ساعات
مالت عليه😣
ابو محمد[ عدد التعليقات: 37468 ] نشر منذ 4 ساعات
ارهابيون مجرمون سُفَّاك دماء ,,
,, الله يخلي الأرض منهم ومن على شاكلتهم ,, آمين ,,
كان زمان[ عدد التعليقات: 1847 ] نشر منذ 4 ساعات
لعنه الله عليك ياواطي ……..
دآنـــــــہہ[ عدد التعليقات: 15280 ] نشر منذ 4 ساعات
جعله بالكسر 😩
كجمغلو[ عدد التعليقات: 3160 ] نشر منذ 3 ساعات
لا حول ولا قوة الا بالله
عليه من الله ما يستحق
ام البنات[ عدد التعليقات: 1408 ] نشر منذ 1 ساعة
حسبي الله عليه 😁😁