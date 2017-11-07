اعتماد المملكة رئيسًا مشاركًا في لجنة الدستور الغذائي لمواصفات التمور

سعيد العجل(صدى):

اعتمدت لجنة الدستور الغذائي (الكودكس) المملكة العربية السعودية رئيساً مشاركا في الفريق الالكتروني لإعداد وتعديل مواصفات التمور الطازجة خلال اجتماعات الدورة العشرين للجنة الدستور الغذائي الكودكس المنعقدة مدينة كمبالا الأوغندية التي اختتمت أعمالها في الفترة الماضية.

وكشف وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للزراعة المهندس أحمد العيادة أن ممثلين من الوزارة وبمشاركة هيئة الغذاء والدواء بدأوا أعمالهم لانهاء المواصفات القياسية للتمور السعودية. وقد سبق ان وضعت الوزارة، وهيئة الغذاء والدواء المواصفات القياسية لأحد عشر صنف من تمور الأصناف السعودية التي تشمل الخلاص والسكري والصقعي والعجوة والصفري والصفاوي والعنبرة، إضافة إلى الشيشي والرزيز والخضري والبرحي، والعمل جاري لاعتمادها كمواصفة للتمور السعودية والخليجية.

وبحسب العيادة، فقد ضمن الفريق المشارك بالاجتماعات مشاركته بإدراج الحدود العليا والدنيالتصنيف التمور السعودية من الأصناف الرئيسة التي أعدتها الوزارة في مواصفات الكودكس، وهي التي ستستخدم بعد إقرارها من الكودكس كمواصفة للتمورعلى المستوى العالمي.

ولفت العيادة إلى أن مشاركة الوزارة في رئاسة اللجنة، سيمكن المملكة من أن يكون لها دور كبير في وضع المواصفات، الأمر الذي سيخدم لاحقاً منتجي ومصدري التمور في المملكة ودول مجلس التعاون.