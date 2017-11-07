أمير الكويت للنواب في جلسة استثنائية: علينا تحصين جبهتنا الداخلية

خالد الظفيري(صدى):

اجتمع مجلس الأمة الكويتي بحضور 38 نائبًا اليوم الثلاثاء بشكل استثنائي بدعوة من رئيس المجلس مرزوق الغانم، لينقل للأعضاء رسالة وصفها بـ«المهمة» من أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد الصباح.

وقال الغانم: وجهت الدعوة لجميع النواب الكويتيين للاجتماع اليوم في المجلس، حيث إن هناك رسالة مهمة من أمير البلاد سأنقلها للنواب، وأدعو الجميع إلى تحصين جبهتنا الداخلية، وإلى التركيز على الأولويات.

وتطرق الغانم إلى وجود أخطار حقيقية، ويجب أن نتحدث بشفافية كاملة مع أبناء الشعب الكويتي، وهناك تحديات كبيرة تواجهنا، ويجب علينا أن نركز عليها، مضيفاً بالقول: «أول سلاح لمواجهة هذه التحديات،هو تحصين الجبهة الداخلية، والوقوف عملا وليس فقط قولا، خلف القيادة السياسية ممثلة بأمير البلاد».

وقد جاء في رسالة سمو الأمير الخطية أنه يجب الحفاظ على الوحدة الوطنية ونبذ خطاب الكراهية وتقسيم المجتمع الكويتي.

وطالب سموه النواب بعدم الانجراف العاطفي بالأزمة الخليجية أو الازمات المحيطة، مؤكدًا سموه أنه لن يتردد في اتخاذ أي قرار يحفظ استقرار البلاد. كما نقل سموه سلام سمو ولي العهد، مضيفًا أنه سيصل إلى البلاد قريبا.